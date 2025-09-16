fechar
Sessão da Tarde – Saiba qual filme a Globo exibe nesta quarta-feira

Por Redação - Observatório da TV Publicado em 16/09/2025 às 10:59
Nesta quarta-feira (17), às 15h35, na Sessão da Tarde, a TV Globo exibe o filme Viagem 2: A Ilha Misteriosa.

Ficha Técnica:

Viagem 2: A Ilha Misteriosa Título Original: Journey 2: The Mysterious Island
País de Origem: Americana
Ano de Produção: 2012
Diretor: Brad Peyton
Elenco: Michael Caine, Josh Huctherson, Luis Guzman, Vanessa Hudgens, Kristin Davis, Dwayne Johnson
Classe: Aventura

Sinopse:

Sean descobre uma mensagem que ele acredita ter sido enviada por seu avô desaparecido. Ele e o padrasto encontram o seu paradeiro em uma ilha misteriosa.

