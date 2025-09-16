Sessão da Tarde – Saiba qual filme a Globo exibe nesta quarta-feira
Clique aqui e escute a matéria
Nesta quarta-feira (17), às 15h35, na Sessão da Tarde, a TV Globo exibe o filme Viagem 2: A Ilha Misteriosa.
Ficha Técnica:
Viagem 2: A Ilha Misteriosa Título Original: Journey 2: The Mysterious Island
País de Origem: Americana
Ano de Produção: 2012
Diretor: Brad Peyton
Elenco: Michael Caine, Josh Huctherson, Luis Guzman, Vanessa Hudgens, Kristin Davis, Dwayne Johnson
Classe: Aventura
Sinopse:
Sean descobre uma mensagem que ele acredita ter sido enviada por seu avô desaparecido. Ele e o padrasto encontram o seu paradeiro em uma ilha misteriosa.
Confira outros filmes que estarão em cartaz durante a semana na TV
Você está lendo um conteúdo originalmente publicado no Observatório da TV. Confira mais em: https://observatoriodatv.com.br