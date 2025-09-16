Globo insiste em programa de Maurício Meirelles e promove mudanças
A Globo resolveu colocar o programa Aberto ao Público, que era exibido aos domingos após o Fantástico, para ser exibido nas noites de terça-feira. É a grande mudança na atração em sua segunda temporada.
O elenco continua o mesmo: Murilo Couto, Thiago Ventura, Bruna Louise e Maurício Meirelles. A atração volta a ser exibida dia 7 de outubro, um dia após o assassinato de Odete Roitman (Debora Bloch), no remake de Vale Tudo. O humorístico será exibido após o documentário Vida de Rodeio.
Na primeira temporada, o humorístico recebeu participações de Deborah Secco, Gracyanne Barbosa, Denílson e Marcos Pasquim. Confirmados para a segunda temporada estão Nicolas Prattes, Gil do Vigor e outros.
“É comédia para quem gosta de comédia. A gente entra para dar aquela leveza que até que segunda vale a pena. Eu e mais três comediantes fazemos dinâmicas com a plateia para extrair coisas engraçadas”, explicou Meirelles em entrevista ao Gshow. O Aberto ao Público vai ter em seu total oito episódios.
