fechar
Observatório da Tv | Notícia

Globo insiste em programa de Maurício Meirelles e promove mudanças

Por Redação - Observatório da TV Publicado em 16/09/2025 às 13:56
Globo insiste em programa de Maurício Meirelles e promove mudanças
Globo insiste em programa de Maurício Meirelles e promove mudanças - Observatório da TV

Clique aqui e escute a matéria

A Globo resolveu colocar o programa Aberto ao Público, que era exibido aos domingos após o Fantástico, para ser exibido nas noites de terça-feira. É a grande mudança na atração em sua segunda temporada.

O elenco continua o mesmo: Murilo Couto, Thiago Ventura, Bruna Louise e Maurício Meirelles. A atração volta a ser exibida dia 7 de outubro, um dia após o assassinato de Odete Roitman (Debora Bloch), no remake de Vale Tudo. O humorístico será exibido após o documentário Vida de Rodeio.

Na primeira temporada, o humorístico recebeu participações de Deborah Secco, Gracyanne Barbosa, Denílson e Marcos Pasquim. Confirmados para a segunda temporada estão Nicolas Prattes, Gil do Vigor e outros.

“É comédia para quem gosta de comédia. A gente entra para dar aquela leveza que até que segunda vale a pena. Eu e mais três comediantes fazemos dinâmicas com a plateia para extrair coisas engraçadas”, explicou Meirelles em entrevista ao Gshow. O Aberto ao Público vai ter em seu total oito episódios.

Você está lendo um conteúdo originalmente publicado no Observatório da TV. Confira mais em: https://observatoriodatv.com.br

Leia também

Novo romance floresce e traz paz verdadeira para 3 signos
Signo

Novo romance floresce e traz paz verdadeira para 3 signos
Oportunidade profissional abre caminho de sucesso para 2 signos
Signo

Oportunidade profissional abre caminho de sucesso para 2 signos

Compartilhe

Tags