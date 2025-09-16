Até a Próxima Vez: Romance e paisagens peruanas encantam na Netflix

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

Clique aqui e escute a matéria

Disponível na Netflix, Até a Próxima Vez (Hasta que nos volvamos a encontrar) é uma comédia romântica peruana de 2022, dirigida e roteirizada por Bruno Ascenzo. O filme narra o encontro entre Salvador (Maxi Iglesias), um arquiteto espanhol focado no trabalho, e Ariana (Stephanie Cayo), uma artista peruana mochileira. O destino os une em Cusco, onde Salvador busca expandir os negócios da família, enquanto Ariana vive de forma livre e sem compromissos.

À medida que a história se desenrola, os dois personagens compartilham experiências e culturas, desafiando suas próprias crenças e estilos de vida.

O filme destaca a riqueza cultural peruana, apresentando locais icônicos como Machu Picchu, o mercado de San Pedro e as águas termais de Cocalmayo, proporcionando ao espectador uma imersão nas tradições e belezas naturais do país.

Com uma duração de 96 minutos, Até a Próxima Vez oferece uma narrativa leve e envolvente, explorando temas como amor, autodescoberta e a fusão de diferentes mundos. A atuação de Maxi Iglesias e Stephanie Cayo, aliada às paisagens deslumbrantes do Peru, torna o filme uma opção atraente para os amantes de romances contemporâneos.

Você está lendo um conteúdo originalmente publicado no Observatório da TV. Confira mais em: https://observatoriodatv.com.br