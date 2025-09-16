Até a Próxima Vez: Romance e paisagens peruanas encantam na Netflix
Clique aqui e escute a matéria
Disponível na Netflix, Até a Próxima Vez (Hasta que nos volvamos a encontrar) é uma comédia romântica peruana de 2022, dirigida e roteirizada por Bruno Ascenzo. O filme narra o encontro entre Salvador (Maxi Iglesias), um arquiteto espanhol focado no trabalho, e Ariana (Stephanie Cayo), uma artista peruana mochileira. O destino os une em Cusco, onde Salvador busca expandir os negócios da família, enquanto Ariana vive de forma livre e sem compromissos.
À medida que a história se desenrola, os dois personagens compartilham experiências e culturas, desafiando suas próprias crenças e estilos de vida.
O filme destaca a riqueza cultural peruana, apresentando locais icônicos como Machu Picchu, o mercado de San Pedro e as águas termais de Cocalmayo, proporcionando ao espectador uma imersão nas tradições e belezas naturais do país.
Com uma duração de 96 minutos, Até a Próxima Vez oferece uma narrativa leve e envolvente, explorando temas como amor, autodescoberta e a fusão de diferentes mundos. A atuação de Maxi Iglesias e Stephanie Cayo, aliada às paisagens deslumbrantes do Peru, torna o filme uma opção atraente para os amantes de romances contemporâneos.
Você está lendo um conteúdo originalmente publicado no Observatório da TV. Confira mais em: https://observatoriodatv.com.br