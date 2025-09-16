fechar
Por Redação - Observatório da TV Publicado em 16/09/2025 às 19:46
Amor em Verona: Romance e conflito cultural em comédia romântica da Netflix
Disponível na Netflix desde 1º de setembro de 2022, Amor em Verona (Love in the Villa) é uma comédia romântica dirigida por Mark Steven Johnson, estrelada por Kat Graham e Tom Hopper. A trama acompanha Julie Hutton, uma professora de inglês apaixonada por Shakespeare, que decide realizar seu sonho de visitar Verona após o término de seu relacionamento. Ao chegar, ela descobre que a villa que havia reservado está ocupada por Charlie Fletcher, um especialista britânico em vinhos.

Diante da situação, ambos são forçados a dividir o espaço, resultando em uma convivência inicialmente conflituosa.

O filme explora temas como a superação de desilusões amorosas, o choque cultural e a descoberta de novas perspectivas. Ambientado na pitoresca cidade italiana de Verona, o cenário contribui para a atmosfera romântica da história.

Apesar de sua premissa clássica, a produção recebeu críticas mistas, com destaque para a química entre os protagonistas e a ambientação encantadora. Com uma duração de 1h54min, Amor em Verona oferece uma narrativa leve e envolvente, típica do gênero, agradando aos fãs de histórias de amor com toques de humor e emoção.

