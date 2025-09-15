fechar
Domingo Maior – Saiba qual filme a TV Globo exibe neste domingo

Por Redação - Observatório da TV Publicado em 15/09/2025 às 9:57
Domingo Maior – Saiba qual filme a TV Globo exibe neste domingo
Domingo Maior – Saiba qual filme a TV Globo exibe neste domingo - Observatório da TV

Neste domingo (14), às 01h45, no Domingo Maior, a TV Globo exibe o filme Rua Cloverfield, 10.

Ficha Técnica:

Rua Cloverfield, 10
Título Original: 10 Cloverfield Lane
País de Origem: Americana
Ano de Produção: 2016
Diretor: Dan Trachtenberg
Elenco: John Gallagher Jr.; John Goodman; Mary Elizabeth Winstead; Suzanne Cryer
Classe: Suspense

Sinopse:

Michelle acorda em um porão, presa em um bunker subterrâneo. Ela tenta desvendar o mistério enquanto lida com o sentimento de claustrofobia e desconfiança

