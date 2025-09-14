fechar
Observatório da Tv | Notícia

Super Tela – Saiba qual filme a Record TV exibe neste sábado

Por Redação - Observatório da TV Publicado em 14/09/2025 às 11:30
Neste sábado (13), às 23h00, na Super Tela, a Record TV exibe o filme Rogue.

Ficha Técnica:

Rogue

Título Original: Rogue

Elenco: Megan Fox, Philip Winchester, Jessica Sutton, Brandon Auret, Adam Deacon e Greg Kriek.

Gênero: Ação

Distribuidora: Lionsgate 

Sinopse:

Rogue segue a história de Samantha O’Hare, a determinada líder de um grupo de mercenários multinacionais contratado para resgatar Alisa Wilson, filha de um poderoso governador, e suas duas amigas, capturadas pelo senhor do crime da África Oriental, Zalmamm. No entanto, um erro quase fatal faz com que eles precisem lutar pela própria vida.   

