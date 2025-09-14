fechar
Sessão da Tarde – Saiba qual filme a Globo exibe nesta segunda-feira

Por Redação - Observatório da TV Publicado em 14/09/2025 às 8:22
Nesta segunda-feira (15), às 15h35, na Sessão da Tarde, a TV Globo exibe o filme Quando Encontrei Você.

Ficha Técnica:

Quando Encontrei Você
Título Original: Finding You (2021)
País de Origem: Norte-americana
Ano de Produção: 2020
Diretor: Brian Baugh
Elenco: Jedidiah Goodacre, Katherine McNamara, Rose Reid
Classe: Romance,Comédia

Sinopse:

Uma violinista viaja para a Irlanda em busca de inspiração e acaba conhecendo um galã de cinema, que está atrás de uma história de amor para chamar de sua.

