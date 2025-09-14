fechar
Cine Aventura – Saiba qual filme a Record TV exibe neste sábado

Por Redação - Observatório da TV Publicado em 14/09/2025 às 11:19
Neste sábado (13), às 15 horas, no Cine Aventura, a Record TV exibe o filme Invasão Alienígena.

Ficha Técnica:

Invasão Alienígena

Título Original: The Recall

Elenco: Wesley Snipes, RJ Mitte, Jedidiah Goodacre, Laura Bilgeri, Hannah Rose May e Niko Pepaj

Gênero: Terror

Distribuidora: California Filmes 

Sinopse:

De férias, um grupo de amigos escolhe uma casa em um lago remoto para o recesso. A última coisa que eles imaginavam era que o planeta está sob uma invasão alienígena e abdução em massa.

