5 séries favoritas ao Emmy 2025 para maratonar no streaming

Por Redação - Observatório da TV Publicado em 14/09/2025 às 20:07
O Emmy 2025 será entregue neste domingo (14), às 21h, e promete uma disputa acirrada entre dramas, comédias e minisséries. Entre os favoritos estão produções disponíveis no streaming no Brasil, que já geram burburinho entre fãs e críticos. Confira 5 delas:

1. Adolescência

No campo das minisséries, Adolescência, da Netflix, se destaca como uma das mais fortes candidatas, com previsão de conquistar até oito estatuetas. A produção se tornou a segunda série em inglês mais assistida da plataforma, e nomes como Owen Cooper e Erin Doherty são cotados para levar prêmios de atuação coadjuvante. A série também desponta nas categorias de direção e roteiro.

2. O Estúdio

A Apple TV+ marca presença com duas apostas. O Estúdio, sátira de Hollywood, lidera as indicações entre comédias, com 23 nomes no total, e pode conquistar até 12 Emmys, incluindo Melhor Série de Comédia e premiações de atuação para Seth Rogen, Ike Barinholtz e Catherine O’Hara.

3. Ruptura

Ruptura, por sua vez, é a favorita ao prêmio de Melhor Série Dramática, acumulando 27 indicações. Merrit Wever é apontada como forte candidata a Atriz Convidada em Drama, e a série também brilha nas categorias de direção e roteiro.

4. The Pitt

The Pitt, da HBO Max, aparece como rival de Ruptura na disputa de drama, com Noah Wyle cotado ao prêmio de Melhor Ator em Série Dramática.

5. The White Lotus

The White Lotus, que chega à terceira temporada, se destaca com múltiplas indicações de atuação coadjuvante em drama, com Walton Goggins e Carrie Coon entre os favoritos.

Com produções tão distintas e atores de peso, o Emmy 2025 promete ser uma noite de surpresas e confirmações. Vale conferir se você já conferiu todas as séries que podem sair vencedoras neste domingo.

