Temperatura Máxima – Saiba qual filme a TV Globo exibe neste domingo

Por Redação - Observatório da TV Publicado em 13/09/2025 às 8:59
Temperatura Máxima – Saiba qual filme a TV Globo exibe neste domingo
Temperatura Máxima – Saiba qual filme a TV Globo exibe neste domingo - Observatório da TV

Neste domingo (14), às 12h35, na Temperatura Máxima, a TV Globo exibe o filme Uncharted – Fora do Mapa.

Ficha Técnica:

Uncharted – Fora do Mapa
Título Original: Uncharted
País de Origem: Americana
Ano de Produção: 2022
Diretor: Ruben Fleischer
Elenco: Tom Holland, Sophia Ali, Mark Wahlberg, Tati Gabrielle, Antonio Banderas
Classe: Ação, Aventura

Sinopse:

O ladrão Nathan Drake é recrutado pelo caçador de tesouros Victor Sullivan para recuperar uma fortuna perdida por Fernão de Magalhães há 500 anos.

