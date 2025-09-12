fechar
Sessão de Sábado – Saiba qual filme a TV Globo exibe neste sábado

Por Redação - Observatório da TV Publicado em 12/09/2025 às 20:54
Sessão de Sábado – Saiba qual filme a TV Globo exibe neste sábado
Sessão de Sábado – Saiba qual filme a TV Globo exibe neste sábado - Observatório da TV

Neste sábado (13), às 14h40, na Sessão de Sábado, a TV Globo exibe o filme A Sogra.

Ficha Técnica:

A Sogra
Título Original: Monster-in-Law
País de Origem: Americana
Ano de Produção: 2005
Diretor: Robert Luketic
Elenco: Jennifer Lopez, Michael Vartan, Jane Fonda, Wanda Skyes
Classe: Comédia

Sinopse:

Após anos procurando seu príncipe encantado, Charlotte se apaixona por Kevin. O problema é a mãe dele, que decide atrapalhar ao máximo o casal.

