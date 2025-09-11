Globo paparica evangélicos e faz série com cantores gospel no Fantástico
A Globo segue paparicando evangélicos. Além de suas novelas, a emissora resolveu lançar uma série com os grandes astros do universo gospel, no Fantástico. A informação é da coluna Outro Canal, do site F5.
A estreia já acontece no próximo domingo (14) e vai contar com a presença de artistas do gênero, como Ton Carfi e Thalles Roberto. Para a função, foi convocado o repórter Estevan Muniz.
O motivo da Globo mirar constantemente no público evangélico é baseado na pesquisa Brasil no Espelho, que apontou dados que chamaram atenção da emissora. A emissora já entendeu que os brasileiros são conservadores e presam bastante a família. Os evangélicos já são quase 27% da população.
Apesar do esforço da Globo em se aproximar dos evangélicos, a emissora é constantemente atacada por parte do grupo religioso, formado por fanáticos, principalmente nas redes sociais.
