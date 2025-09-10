Justiça condena Record e ex-diretor em caso de assédio sexual

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

A 31ª Vara do Trabalho de São Paulo decidiu condenar a Record e o ex-diretor de Recursos Humanos da emissora, Márcio Santos, a pagarem cerca de R$ 500 mil para o jornalista Elian Matte, por assédio sexual. Ainda cabe recurso da decisão judicial.

Segundo informações do jornal Folha de São Paulo, o profissional pedia R$ 3 milhões como forma de indenização, além de que ele fosse reintegrado ao quadro de funcionários do canal. A Justiça negou o pedido, alegando que não haveria um ambiente de trabalho favorável ao profissional.

Elian Matte foi demitido em março de 2024, após uma série de denúncias que ele mesmo fez à direção da emissora. O caso ganhou repercussão nacional, ao ser revelado pela Revista Piauí. Elian contou que as investidas de Márcio começaram em 2022, quando ele integrou a equipe de Roberto Cabrini, apresentador do Câmera Record.

De acordo com Elian, Márcio insistia que os dois se encontrassem fora do ambiente de trabalho, além de enviar mensagens de cunho sexual para o jornalista, e acompanhar a sua rotina através do circuito interno de câmeras da emissora. Prints das conversas de WhatsApp foram anexadas ao processo. Santos pontuou que tudo não passou de uma brincadeira e afirmou ser vítima de uma mentira montada pelo profissional.

