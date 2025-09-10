Globo não esquece Jade Picon e chama atriz para testar novo formato de novela

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

A Globo convidou a atriz Jade Picon para testar um novo formato de dramaturgia, que já virou sensação no Tik Tok e Kwai, a chamada novela vertical. A informação foi compartilhada pelo site Notícias da TV.

Com direção de Adriano Melo, que comandou a temporada de Malhação- Toda Forma de Amar (2019), a emissora carioca quer testar o novo formato no Globoplay, Gshow ou até mesmo no ReelShort e no canal da empresa no Tik Tok.

Basicamente, as novelas verticais investem em poucos capítulos, algo em torno de três, mas com ganchos muito fortes para chamar a atenção dos internautas. A duração dos capítulos também gira em torno de cinco minutos, para não causar uma saturação.

Segundo o site Notícias da TV, serão realizados apenas testes, ou seja, a Globo não vai começar a investir nesse formato. Recentemente, em fase de experimentação, a Globo convocou Flávia Alessandra e Marcelo Serrado para um piloto de novela curta para ser exibido no fim de tarde da emissora. Nos bastidores, o projeto foi chamado de “dorama brasileiro”. Ou seja, a emissora carioca está atenta aos novos formatos de dramaturgia.

