Ratinho mostra sua força e alavanca audiência do SBT
Ratinho, apresentador, está em uma ótima fase no SBT. Segundo dados do Kantar Ibope, compartilhados pelo colunista Gabriel Vaquer, da coluna Outro Canal, do site F5, o veterano tem mandado bem na Grande São Paulo e no PNT.
No PNT, que faz um mapeamento da audiência em quinze regiões metropolitanas, o Programa do Ratinho, que nesta semana completa 27 anos, tem acumulado uma média de 3,5 pontos, entre os períodos de janeiro e dezenove de agosto. Um aumento de 9% em relação ao ano passado nessas mesmas datas.
Em se tratando da Grande São Paulo, praça principal de medição da audiência, a atração conseguiu 4,2 pontos de média anual. No mês de agosto, o apresentador atingiu seu ápice, conquistando muitas vezes a vice-liderança.
Para comemorar os 27 anos da atração, o SBT nesta terça-feira (9) vai exibir o documentário Ratinho: Sem Filtro, um especial que será exibido no SBT Repórter, sob o comando de César Filho.
