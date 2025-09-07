GE TV estreia com audiência de 1 milhão, mas não atinge meta da Globo
Na última quinta-feira (4), finalmente, estreou o canal esportivo da Globo no YouTube, o GE TV, que pegou o embalo do jogo do Brasil x Chile, direto do Maracanã, no Rio de Janeiro, e explodiu em audiência.
A partida, transmitida pelo novo canal, conquistou picos de 1,4 milhão de telespectadores de modo simultâneo na plataforma de vídeos do Google. Porém, segundo o colunista Gabriel Vaquer, da coluna Outro Canal, do site F5, a meta era 5 milhões de pico.
“Finalmente, a mamãe acordou. E quando ela acorda, impressiona. Nem vi a audiência, achei muito legal”, exagerou Fred Bruno, que está no elenco do novo canal no YouTube e também comanda o Globo Esporte na TV aberta.
No elenco, a transmissão ganhou a personalidade de Luana Maluf, Bruno Formiga e Jorge Iggor, em clima de bastante descontração. Apesar de não ter atingido a meta, a Globo não tem do que reclamar. O novo canal estreou com bastante publicidade.
