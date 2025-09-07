fechar
Signo |

Entre os próximos dias, 3 signos vão ter um sonho premonitório que vira realidade

Três signos vão ser surpreendidos por sonhos reveladores que antecipam situações reais, trazendo sinais muito mais claros do destino.

Por Bianca Tavares Publicado em 07/09/2025 às 7:41
Imagem para representar sonhos
Imagem para representar sonhos - Yuganov Konstantin/iStock

Clique aqui e escute a matéria

Sonhos sempre carregam mensagens simbólicas, mas em certos momentos eles se tornam mais do que simples imagens da mente.

Para alguns signos, os próximos dias serão marcados por visões noturnas que antecipam fatos concretos, revelando pessoas, lugares ou decisões importantes.

A intuição estará mais afiada e o subconsciente vai funcionar como guia.

Peixes

Peixes pode sonhar com alguém do passado e, em seguida, receber notícias dessa pessoa. O sonho trará um aviso para curar mágoas e abrir espaço para novas conexões.

Número da sorte: 12

Cor: Azul turquesa

Palavra do dia: Sensibilidade

Escorpião

Escorpião terá um sonho intenso que mostra claramente uma situação de trabalho ou de amizade prestes a se desenrolar. Essa revelação vai ajudar a tomar decisões mais seguras.

Número da sorte: 8

Cor: Vinho

Palavra do dia: Mistério

Leia Também

Touro

Touro pode sonhar com mudanças ligadas à casa ou à família, e em poucos dias perceber que os sinais se concretizam. Esse presságio ajudará a lidar melhor com ajustes inesperados.

Vamos conversar no ZAP?

Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp

ENTRE NO CANAL DO WHATSAPP

Número da sorte: 4

Cor: Verde musgo

Palavra do dia: Estabilidade

Esses sonhos virão como chaves para abrir novas fases. Prestar atenção aos detalhes será essencial, já que até os pequenos símbolos terão mensagens importantes do universo.

Quais são os principais Orixás de cada signo do zodíaco?

Leia também

Horóscopo 07.09: surpresa no romance. Você via se surpreender
ASTROLOGIA

Horóscopo 07.09: surpresa no romance. Você via se surpreender
Oportunidade de aparecer na mídia vai transformar 2 signos em assunto do momento
Signo

Oportunidade de aparecer na mídia vai transformar 2 signos em assunto do momento

Compartilhe

Tags