fechar
Observatório da Tv | Notícia

Super Tela – Saiba qual filme a Record TV exibe neste sábado

Por Redação - Observatório da TV Publicado em 05/09/2025 às 13:13
Super Tela – Saiba qual filme a Record TV exibe neste sábado
Super Tela – Saiba qual filme a Record TV exibe neste sábado - Observatório da TV

Clique aqui e escute a matéria

Neste sábado (06), às 23h00, na Super Tela, a Record TV exibe o filme O Grande Roubo.

Ficha Técnica:

O Grande Roubo

Título Original: Larceny

Elenco: Dolph Lundgren,  Eddie J. Fernandez, Isaac C. Singleton Jr., Jocelyn Osorio, Louis Mandylor, Mauricio Mendoza.

Gênero: Ação

Distribuidora: California Filmes 

Sinopse:

A CIA pede a um ladrão profissional para invadir um cofre que fica na parte superior da prisão de Guantanamo Bay, e recuperar informações importantes e confidenciais que estão armazenadas lá. Quando o chefe do cartel local descobre que o cofre foi invadido e que, além dos dados, milhões de dólares também foram levados, ele envia um alerta a todos os bandidos e profissionais para tentar recuperar o dinheiro antes que o exército mexicano apareça com reforços.

Confira outros filmes que estarão em cartaz durante a semana na TV

Você está lendo um conteúdo originalmente publicado no Observatório da TV. Confira mais em: https://observatoriodatv.com.br

Leia também

Saiba qual filme o SBT exibe neste sábado no Cinema em Casa (1ª Sessão)
Cinema em Casa

Saiba qual filme o SBT exibe neste sábado no Cinema em Casa (1ª Sessão)
"Morra, Amor": Filme com Jennifer Lawrence e Robert Pattinson ganha primeiro trailer
Cinema

"Morra, Amor": Filme com Jennifer Lawrence e Robert Pattinson ganha primeiro trailer

Compartilhe

Tags