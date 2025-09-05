Super Tela – Saiba qual filme a Record TV exibe neste sábado
Clique aqui e escute a matéria
Neste sábado (06), às 23h00, na Super Tela, a Record TV exibe o filme O Grande Roubo.
Ficha Técnica:
O Grande Roubo
Título Original: Larceny
Elenco: Dolph Lundgren, Eddie J. Fernandez, Isaac C. Singleton Jr., Jocelyn Osorio, Louis Mandylor, Mauricio Mendoza.
Gênero: Ação
Distribuidora: California Filmes
Sinopse:
A CIA pede a um ladrão profissional para invadir um cofre que fica na parte superior da prisão de Guantanamo Bay, e recuperar informações importantes e confidenciais que estão armazenadas lá. Quando o chefe do cartel local descobre que o cofre foi invadido e que, além dos dados, milhões de dólares também foram levados, ele envia um alerta a todos os bandidos e profissionais para tentar recuperar o dinheiro antes que o exército mexicano apareça com reforços.
Confira outros filmes que estarão em cartaz durante a semana na TV
Você está lendo um conteúdo originalmente publicado no Observatório da TV. Confira mais em: https://observatoriodatv.com.br