Cine Aventura – Saiba qual filme a Record TV exibe neste sábado

Por Redação - Observatório da TV Publicado em 05/09/2025 às 13:08
Neste sábado (06), às 15 horas, no Cine Aventura, a Record TV exibe o filme Jornada da Vida.

Ficha Técnica:

Jornada da Vida

Título Original: Yao

Elenco: Omar Sy, Lionel Louis Basse, Fatoumata Diawara, Germaine Acogny, Gwendolyn Gourvenec e Christophe Bigot.

Gênero: Drama

Distribuidora: California Filmes 

Sinopse:

Um ator francês (Omar Sy) de descendência senegalesa faz uma viagem à África para promover o seu livro. No local, descobre que um de seus maiores fãs é Yao, um garotinho que efetuou uma longa viagem sozinho para vê-lo. Comovido com a história do menino, decide acompanhá-lo de volta à sua casa e, no percurso, confronta-se com as suas próprias raízes.

Confira outros filmes que estarão em cartaz durante a semana na TV

