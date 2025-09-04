Presidente do SBT toma decisão radical e segue os passos das irmãs
Clique aqui e escute a matéria
Daniela Beyruti, presidente do SBT, resolveu fazer uma mudança radical em sua assinatura. Ela escolheu ser chamada de Daniela Abravanel, seguindo os passos das irmãs que já utilizam o sobrenome.
A mudança já é percebida nos e-mails e reuniões internas da emissora, além de ser algo já de conhecimento de executivos no mercado. Ela resolveu mudar como uma homenagem ao seu pai, Senor Abravanel, mais conhecido como Silvio Santos.
Por falar em Daniela Abravanel, em coletiva de imprensa em junho, a executiva falou da importância em manter a essência da emissora, algo que seu pai sempre priorizou. “É só manter a essência. Ele sempre viveu muito por princípios, eu acho que os princípios dele não eram falados, eram vividos. Era mais que uma pessoa que comunicava o que ele acreditava, ele vivia o que ele acreditava. […] O caminho mais difícil já foi feito. A nossa responsabilidade é manter algo feito ao longo de 65 anos, porque o SBT tem 42, mas o Grupo Silvio Santos fez 65 anos este ano”, explicou na ocasião.
“Acredito que o Senor Abravanel fez o Silvio Santos, o Silvio Santos fez o SBT e o SBT pode ser expandido em várias formas, em forma de experiências, em forma de parque, em shopping, em navio. A gente está mais próximo das pessoas de diversas outras formas e não só através da TV”, disse.
Você está lendo um conteúdo originalmente publicado no Observatório da TV. Confira mais em: https://observatoriodatv.com.br