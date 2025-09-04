Paranoia: Suspense psicológico sobre vigilância e desconfiança

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Paranoia (título original: Disturbia) é um filme estadunidense de 2007 dirigido por D.J. Caruso, estrelado por Shia LaBeouf, Sarah Roemer e David Morse. A trama acompanha Kale Brecht (LaBeouf), um adolescente que, após agredir um professor, é condenado a três meses de prisão domiciliar. Durante esse período, ele começa a observar seus vizinhos pela janela e passa a suspeitar que um deles, Robert Turner (Morse), seja um assassino em série.

Inspirado no clássico Janela Indiscreta (1954), de Alfred Hitchcock, o filme utiliza a vigilância como tema central, explorando a linha tênue entre curiosidade e invasão de privacidade. A narrativa se desenvolve a partir da perspectiva de Kale, cujas observações e interações com os vizinhos, incluindo a nova amiga Ashley (Roemer), alimentam suas suspeitas.

O filme foi bem recebido pelo público e alcançou sucesso comercial, arrecadando mais de US$ 118 milhões mundialmente. A crítica destacou a atuação de LaBeouf e a atmosfera tensa criada pela direção de Caruso. Paranoia está disponível no catálogo da Netflix, oferecendo uma reflexão sobre os limites da privacidade e os perigos da vigilância excessiva.

