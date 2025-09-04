Estre filme é um terror psicológico sobre abandono e vingança

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

Clique aqui e escute a matéria

Lar dos Esquecidos (título original: Old People) é um filme de terror alemão de 2022, dirigido e roteirizado por Andy Fetscher. A trama acompanha Ella (Melika Foroutan), que retorna à sua cidade natal com os filhos para o casamento da irmã.

Durante a estadia, ela visita o pai em um asilo de idosos e percebe mudanças estranhas no local. Uma tempestade atinge a cidade, e os moradores do asilo começam a agir de forma violenta, atacando os cuidadores e fugindo para a festa de casamento, onde Ella e sua família devem lutar pela sobrevivência.

O filme explora temas como abandono, negligência e vingança, utilizando o cenário do asilo para criar uma atmosfera de tensão crescente. A narrativa se desenvolve com foco na luta pela sobrevivência e nas relações familiares, enquanto os personagens enfrentam situações extremas impostas pelos idosos transformados.

Lar dos Esquecidos foi lançado diretamente na plataforma de streaming Netflix e está disponível para assinantes. A produção alemã recebeu críticas mistas, com destaque para a atuação do elenco e a construção da atmosfera de suspense. O filme oferece uma reflexão sobre o tratamento dos idosos e os limites da convivência social em situações de crise.

Você está lendo um conteúdo originalmente publicado no Observatório da TV. Confira mais em: https://observatoriodatv.com.br