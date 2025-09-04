fechar
Estre filme é um terror psicológico sobre abandono e vingança

Por Redação - Observatório da TV Publicado em 04/09/2025 às 17:03
Lar dos Esquecidos (título original: Old People) é um filme de terror alemão de 2022, dirigido e roteirizado por Andy Fetscher. A trama acompanha Ella (Melika Foroutan), que retorna à sua cidade natal com os filhos para o casamento da irmã.

Durante a estadia, ela visita o pai em um asilo de idosos e percebe mudanças estranhas no local. Uma tempestade atinge a cidade, e os moradores do asilo começam a agir de forma violenta, atacando os cuidadores e fugindo para a festa de casamento, onde Ella e sua família devem lutar pela sobrevivência.

O filme explora temas como abandono, negligência e vingança, utilizando o cenário do asilo para criar uma atmosfera de tensão crescente. A narrativa se desenvolve com foco na luta pela sobrevivência e nas relações familiares, enquanto os personagens enfrentam situações extremas impostas pelos idosos transformados.

Lar dos Esquecidos foi lançado diretamente na plataforma de streaming Netflix e está disponível para assinantes. A produção alemã recebeu críticas mistas, com destaque para a atuação do elenco e a construção da atmosfera de suspense. O filme oferece uma reflexão sobre o tratamento dos idosos e os limites da convivência social em situações de crise.

