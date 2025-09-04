Famosos crescem o olho em suposta vaga de Ticiane Pinheiro da Record
Clique aqui e escute a matéria
Com a mudança de César Tralli para o Jornal Nacional, o que vai culminar em sua mudança para o Rio de Janeiro, é bem provável que a apresentadora Ticiane Pinheiro acompanhe o maridão e saia da Record.
Contudo, só a possibilidade da loira sair da emissora dos Bispos e deixar vago espaço no Hoje em Dia já foi motivo para movimentações. Segundo o colunista Gabriel Vaquer, da coluna Outro Canal, do site F5, os diretores da Record receberam inúmeras ligações de pedidos para substituir a apresentadora.
As ligações foram tanto de artistas que estão sem contrato com nenhuma emissora, ou seja, desempregados, como de repórteres da mesma emissora de olho grande na suposta vaga.
A Record vai sentar com Ticiane Pinheiro e decidir o destino dela na emissora. Como é um nome forte na publicidade, a emissora não pretende abrir mão dela. Até um suposto programa por temporadas será oferecido para a apresentadora permanecer na emissora. Na Globo, não existe nenhum projeto para a esposa de César Tralli até o momento.
Você está lendo um conteúdo originalmente publicado no Observatório da TV. Confira mais em: https://observatoriodatv.com.br