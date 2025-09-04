Band se empolga com Leo Dias e apresentador comanda atração especial
Leo Dias, apresentador do Melhor da Tarde, foi selecionado para comandar o especial Sou Manaus Passo a Paço, que acontece em Manaus, entre sexta-feira (5) e domingo (7). A informação é do colunista Gabriel Vaquer, da coluna Outro Canal, do site F5.
O evento vai contar com grandes nomes da música, como Ivete Sangalo, Gusttavo Lima, Paralamas do Sucesso, Paula Toller, Simone Mendes, Xamã, Xand Avião, Ludmilla, MC Livinho, Pablo, Padre Alessandro Campos e Joelma.
Na sexta-feira (5), o apresentador vai comandar o Melhor da Tarde diretamente do Amazonas. O especial só vai ao ar mesmo no dia 14, em que os telespectadores vão poder conferir as entrevistas exclusivas e shows.
Em 2026, Leo Dias vai comandar o Band Folia, atração que percorre as grandes capitais do país cobrindo o Carnaval, como Rio de Janeiro, São Paulo e Salvador.
