Tudo o que você precisa saber sobre Roberto Kovalick, o novo âncora do Jornal Hoje
Roberto Kovalick, jornalista, é o substituto de César Tralli no comando do Jornal Hoje. O profissional está na Globo há mais de três décadas.
Primeiramente, ainda nos anos 1990, Kovalick foi repórter, fazendo matérias frequentes em Brasília e no Rio de Janeiro. Ele cobriu grandes tragédias no país, como o sequestro do ônibus 174 e a chacina da Candelária. Chegou a trabalhar diretamente com Tim Lopes, jornalista que foi brutalmente assassinado após uma matéria em uma favela no Rio.
O jornalista também teve sua fase internacional, sendo correspondente da emissora carioca, nas cidades de Londres, Tóquio e Nova York. Sempre com grandes coberturas, como foi o furacão Katrina.
Em 2019, Roberto Kovalick assumiu o Hora Um, jornal da Globo exibido na madrugada. Com sua saída de lá, começou a substituir com frequência César Tralli no Jornal Hoje.
