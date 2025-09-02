Graça e Coragem: Amor, doença e superação inspirados em fatos reais
Lançado em 2021, Graça e Coragem (Grace and Grit) está disponível na Netflix e baseia-se em um livro autobiográfico do filósofo Ken Wilber. A história se passa na Califórnia dos anos 1980 e retrata Ken (Stuart Townsend) e sua esposa Treya (Mena Suvari). Pouco depois do casamento, Treya recebe o diagnóstico de câncer de mama em estágio avançado — um evento que transforma toda a vida do casal.
A narrativa foi construída a partir dos diários pessoais de Treya e das reflexões filosóficas de Ken, oferecendo um retrato íntimo da jornada compartilhada por ambos. Além dos protagonistas, o elenco inclui Frances Fisher, Rebekah Graf, Nick Stahl e Mariel Hemingway.
O filme, dirigido por Sebastian Siegel, adapta o livro homônimo de Wilber e mostra a evolução da relação conjugal diante das adversidades impostas pela doença. A ambientação resgata os anos 1980 e a trilha sonora original, assinada por Alex Ebert, reforça a atmosfera emocional da obra.
Com 111 minutos de duração, Graça e Coragem está disponível na Netflix em áudio inglês, espanhol e português, além de legendas em diversos idiomas, alcançando diferentes públicos e mantendo sua relevância internacional.
