O Perfumista: Mistério e obsessão na busca pela fragrância perfeita

Por Redação - Observatório da TV Publicado em 02/09/2025 às 17:14
Disponível na Netflix desde 2022, O Perfumista (Der Parfumeur) é um filme alemão dirigido por Nils Willbrandt, baseado no romance Perfume: A História de um Assassino, de Patrick Süskind. A trama acompanha Sunny (Emilia Schüle), uma detetive que perdeu o olfato e busca recuperá-lo, e Dorian (Ludwig Simon), um perfumista que utiliza métodos letais para criar o aroma perfeito.

O filme explora temas como obsessão, identidade e a busca pela perfeição através dos sentidos. A direção de Willbrandt é caracterizada por uma paleta de cores sombrias e uma cinematografia estilizada, criando uma atmosfera densa e envolvente. O elenco, composto por Emilia Schüle, Ludwig Simon e Robert Finster, entrega performances sólidas que contribuem para a profundidade emocional dos personagens.

Embora a adaptação se distancie do romance original, mantendo apenas a essência da busca obsessiva por uma fragrância perfeita, O Perfumista oferece uma nova perspectiva sobre a história. A produção recebeu críticas mistas, com elogios à atmosfera única e à profundidade psicológica dos personagens, embora alguns críticos apontassem falhas na construção da trama e no ritmo da narrativa.

O Perfumista está disponível na Netflix, oferecendo aos espectadores uma experiência que combina mistério e drama psicológico, com foco na obsessão do protagonista pela criação do perfume ideal.

