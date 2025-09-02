fechar
Observatório da Tv | Notícia

Globo quer Natuza Nery no lugar de César Tralli na GloboNews

Por Redação - Observatório da TV Publicado em 02/09/2025 às 15:15
Globo quer Natuza Nery no lugar de César Tralli na GloboNews
Globo quer Natuza Nery no lugar de César Tralli na GloboNews - Observatório da TV

Clique aqui e escute a matéria

Com a saída de William Bonner, anunciada na última segunda-feira (1º), o lugar de César Tralli no comando do Edição das 18h, na GloboNews, pode cair no colo da jornalista Natuza Nery. A informação é do colunista Gabriel Vaquer, da coluna Outro Canal, do site F5.

Natuza Nery já substitui César Tralli em suas férias, mas segundo o colunista, a jornalista não está muito empolgada em assumir a função de âncora do telejornal, preferindo mesmo se manter como comentarista. Contudo, a emissora carioca ainda não desistiu da ideia.

Rafael Colombo não está cotado para assumir a função de Tralli no Edição das 18h. O jornalista vai mesmo substituir Daniela Lima, que foi demitida do canal. Ele vai ocupar o Conexão GloboNews, ao lado de Leilane Neubarth e Camila Bomfim.

César Tralli vai assumir apenas a função de âncora do Jornal Nacional. Ao contrário de Bonner, o jornalista não vai ser editor-chefe do telejornal.

Você está lendo um conteúdo originalmente publicado no Observatório da TV. Confira mais em: https://observatoriodatv.com.br

Leia também

O universo vai revelar um romance secreto que muda o destino de 3 signos
Signo

O universo vai revelar um romance secreto que muda o destino de 3 signos
Juliana Paes deve voltar à Globo na próxima novela de Walcyr Carrasco
Globo

Juliana Paes deve voltar à Globo na próxima novela de Walcyr Carrasco

Compartilhe

Tags