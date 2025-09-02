Globo quer Natuza Nery no lugar de César Tralli na GloboNews

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Com a saída de William Bonner, anunciada na última segunda-feira (1º), o lugar de César Tralli no comando do Edição das 18h, na GloboNews, pode cair no colo da jornalista Natuza Nery. A informação é do colunista Gabriel Vaquer, da coluna Outro Canal, do site F5.

Natuza Nery já substitui César Tralli em suas férias, mas segundo o colunista, a jornalista não está muito empolgada em assumir a função de âncora do telejornal, preferindo mesmo se manter como comentarista. Contudo, a emissora carioca ainda não desistiu da ideia.

Rafael Colombo não está cotado para assumir a função de Tralli no Edição das 18h. O jornalista vai mesmo substituir Daniela Lima, que foi demitida do canal. Ele vai ocupar o Conexão GloboNews, ao lado de Leilane Neubarth e Camila Bomfim.

César Tralli vai assumir apenas a função de âncora do Jornal Nacional. Ao contrário de Bonner, o jornalista não vai ser editor-chefe do telejornal.

Você está lendo um conteúdo originalmente publicado no Observatório da TV. Confira mais em: https://observatoriodatv.com.br