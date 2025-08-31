Prime Video libera trailer dos episódios finais de O Verão Que Mudou Minha Vida
O Prime Video divulgou hoje o trailer que prepara os fãs para os últimos episódios da terceira temporada de O Verão Que Mudou Minha Vida. A plataforma anunciou que os episódios finais chegam a partir do dia 3 de setembro, prometendo grandes revelações e desfechos para o triângulo amoroso central da trama.
A série acompanha uma jovem em seu amadurecimento, suas primeiras paixões, decepções e a amizade feminina que a acompanha, enquanto explora as relações entre mães e filhos.
O elenco principal é formado por Lola Tung, Christopher Briney e Gavin Casalegno, com participações de Sean Kaufman, Jackie Chung, Rain Spencer, Rachel Blanchard, Tom Everett Scott e Isabella Briggs.
Com as duas primeiras temporadas já disponíveis completas, a terceira está sendo lançada semanalmente e terá seu episódio final em 17 de setembro, prometendo encerrar o verão de forma emocionante e inesquecível.