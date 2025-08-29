Sem papas na língua, Luana Piovani recusa convite para A Fazenda
Luana Piovani, atriz, disse não para A Fazenda, reality rural da Record. A revelação foi do diretor da atração, Rodrigo Carelli, em uma entrevista inusitada no Link Podcast.
“Eu já trabalhei com ela na MTV. Já tentei [convidar para A Fazenda]. Tentei só uma vez. A resposta foi muito categórica. Ela disse: ‘Não me ligue mais'”, confessou o diretor.
O diretor também garantiu que o elenco da A Fazenda 17 terá nomes que surpreenderão o público, algo que ninguém esperava. “Teremos aquele fator ‘uau’, aquela pessoa que ninguém acredita que toparia entrar”, prometeu. A apresentadora Mônica Fonseca até jogou uma indireta sobre uma participação da cantora Simaria, irmã de Simone Mendes, no reality. O diretor acabou se empolgando. “Seria! Maravilhosa. Nossa, excelente”.
A Fazenda 17 estreia dia 15 de setembro. A apresentação, mais uma vez, será no comando de Adriane Galisteu. Com um elenco com 24 participantes, o prêmio será de R$ 2 milhões.
