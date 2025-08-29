Observatório da Tv | Notícia
Lançamentos de setembro de 2025 no Prime Video
O Prime Video chega com vários lançamentos esperados pelos assinantes neste mês de setembro de 2025. Incluindo a estreia da segunda temporada de Gen V e McWalter
Filmes
- Rain Man – 1 de setembro
- O Dia Seguinte – 1 de setembro
- What Will Be Our End – 1 de setembro
- Noite no Museu – 1 de setembro
- Noite no Museu 2 – 1 de setembro
- Os Suspeitos do Costume – 1 de setembro
- The City Vigilante 2 – 1 de setembro
- O Vigilante de Nova Iorque – 1 de setembro
- O Vigilante assalta traficantes de droga – 1 de setembro
- The Vigilante: The Last Stand – 1 de setembro
- RoboCop – 1 de setembro
- RoboCop 2 – 1 de setembro
- RoboCop 3 – 1 de setembro
- Amityville – 1 de setembro
- Guerra Mundial Z – 1 de setembro
- House of Gucci – 1 de setembro
- Heaven’s Gate – 1 de setembro
- Ice Road: Vengeance – 3 de setembro – Exclusivo
- Uma Viagem ao Inferno – 5 de setembro
- In Time – 5 de setembro
- Gone Girl – 5 de setembro
- Ghostbusters: The Ice Menace – 10 de setembro
- McWalter – 12 de setembro – Original
- Casino – 15 de setembro
- Case Départ – 15 de setembro
- Scandal – 15 de setembro
- Aftershock – 20 de setembro
- Halloween 2 – 20 de setembro
- Guerra Civil – 22 de setembro
- Challengers – 23 de setembro
- Superman Returns – 30 de setembro
- O Curioso Caso de Benjamin Button – 30 de setembro
- Gravidade – 30 de setembro
- Dumb & Dumber – 30 de setembro
- Into the Storm – 30 de setembro
- Austin Powers: O Espião Que Me Matou – 30 de setembro
- Austin Powers In Goldmember – 30 de setembro
- Ocean’s Twelve – 30 de setembro
- Ocean’s 8 – 30 de setembro
- Tarzan – 30 de setembro
- De Olhos Bem Fechados – 30 de setembro
- No Limite do Amanhã – 30 de setembro
- Arma Mortífera – 30 de setembro
- Máquina Mortífera 2 – 30 de setembro
- Máquina Mortífera 3 – 30 de setembro
- Máquina Mortífera 4 – 30 de setembro
- Agentes Muito Especiais – Código U.N.C.L.E. – 30 de setembro
- Pokémon Detetive Pikachu – 30 de setembro
Séries
- The Runarounds, temporada 1 – 1 de setembro – Original
- First Times, temporada 1 – 5 de setembro – Exclusivo
- The Girlfriend, temporada 1 – 10 de setembro – Original
- Gen V, temporada 2 – 17 de setembro – Original
- Hotel Costiera, temporada 1 – 24 de setembro – Original
- Comedy Class, temporada 2 – 26 de setembro – Original
- Gossip Girl, temporadas 1 a 6 – 30 de setembro
- Gilmore Girls, temporadas 1 a 7 – 30 de setembro
- The 100, temporadas 1 a 7 – 30 de setembro
