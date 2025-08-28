Globo mostra alívio com audiência da nova temporada do Estrela da Casa

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

A Globo está satisfeita com a audiência do reality musical Estrela da Casa, em seus primeiros dias de exibição. A informação é do colunista Gabriel Vaquer, da coluna Outro Canal, do site F5.

Conforme os dados do Kantar Ibope, compartilhados pelo colunista, aconteceu um crescimento em torno de 18% na audiência do reality na Grande São Paulo. Não se pode ignorar o fato do remake de Vale Tudo se encontrar em uma boa fase, marcada por muitas reviravoltas, aguardadas pelo público.

Em outras capitais, como o Rio de Janeiro, a atração também não decepcionou. Registrou um aumento de público de 11% a mais que na temporada de 2024. Em outras plataformas digitais, o programa comandado por Ana Clara emplacou. A plataforma de streaming do Globoplay obteve um aumento de 77% em seu alcance no sinal ao vivo. O público jovem também abraçou o reality, formado pela galera entre 18 e 24 anos.

Porém, a Globo ainda não crava que vai exibir a terceira temporada do Estrela da Casa em 2026. Neste ano, a atração penou para conseguir cotas comerciais. Tudo vai depender se nas próximas semanas a audiência continua crescente e se a repercussão aumenta nas redes sociais.

