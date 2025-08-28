Desesperada, Rede TV! tenta manter contrato do Campeonato Alemão
A Rede TV! está empenhada em renovar o contrato para transmitir o Campeonato Alemão e está correndo para resolver isso, afinal a temporada 2025/2026 já iniciou. A informação é do colunista Gabriel Vaquer, da coluna Outro Canal, do site F5.
A grande ameaça que a emissora de Osasco teve foi com o Grupo Kalunga, que lançou o canal XSports, que também transmite eventos esportivos na TV aberta. O novo canal chegou a comprar dois jogos por rodada, algo que assustou a Rede TV!
Contudo, a Rede TV! conseguiu ver uma luz do fim do túnel. Com as negociações avançadas, a emissora se empolgou e pediu para a equipe de esportes para ficar totalmente disponível no próximo final de semana, segundo o colunista.
A Rede TV! tem motivos para insistir no Campeonato Alemão. Na última temporada, a emissora conseguiu emplacar 2 pontos na Grande São Paulo, índice bastante relevante para o canal. Além disso, a emissora nunca teve problemas de fechar cotas de publicidades.
