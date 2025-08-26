Estrela da Casa corre risco de não aparecer na grade da Globo em 2026

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Mesmo com a estreia de mais uma temporada na última segunda-feira (25), com o comando de Ana Clara, ainda não é certo que a Globo vai exibir o Estrela da Casa em 2026. A informação é da coluna Outro Canal, do site F5.

Tudo depende da audiência da atração ao longo dos seus 45 dias de exibição. Além disso, faturamento e repercussão nas redes sociais também se encontram na lista de possíveis empecilhos. Segundo o colunista, não foi fácil para a emissora vender as cotas comerciais para o reality musical. Somente o Mercado Livre optou por renovar o contrato.

Com transmissão pelo Globoplay, mudança de logomarca e até do local da casa, a Globo está apostando mais uma vez suas fichas no programa.

“A mudança para o Centro de Treinamento também é legal. Os espaços da casa foram muito bem montados. A decoração está linda — a Globo nunca erra neste aspecto. E é funcional, permitindo que os participantes fiquem realmente imersos no centro de treinamento, focados naquilo que deram buscar”, revelou Ana Clara.

