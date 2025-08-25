Super Tela – Saiba qual filme a Record TV exibe neste sábado

fechar
Por Redação - Observatório da TV Publicado em 25/08/2025 às 12:59
Neste sábado (23), às 23h00, na Super Tela, a Record TV exibe o filme Covil de Ladrões.

Ficha Técnica:

Covil de Ladrões

Título Original: Den of Thieves

Elenco: Gerard Butler, Pablo Schreiber, 50 Cent.

Gênero: Ação

Distribuidora: Telefilms

Sinopse:

Em Los Angeles, capital dos roubos a banco, um banho de sangue coloca em interseção a vida de dois grupos: a radical unidade de elite do departamento de polícia local, liderada pelo desmedido Nick (Gerard Butler), e a equipe de assaltantes de banco mais arrojada em atividade. Enquanto os criminosos planejam um ataque ambicioso até então tido como impossível, os homens da lei apertam o cerco pelo elo aparentemente mais fraco da gangue.

Confira outros filmes que estarão em cartaz durante a semana na TV

