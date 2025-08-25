fechar
Sessão da Tarde – Saiba qual filme a Globo exibe nesta terça-feira

Por Redação - Observatório da TV Publicado em 25/08/2025 às 8:54
Sessão da Tarde – Saiba qual filme a Globo exibe nesta terça-feira
Sessão da Tarde – Saiba qual filme a Globo exibe nesta terça-feira - Observatório da TV

Nesta terça-feira (26), às 15h25, na Sessão da Tarde, a TV Globo exibe o filme Luta Pela Fé – A História do Padre Stu.

Ficha Técnica:

Luta Pela Fé – A História do Padre Stu
Título Original: Father Stu
País de Origem: Americana
Ano de Produção: 2022 Diretor: Rosalind Ross
Elenco: Aaron Moten;Jacki Weaver;Mark Wahlberg;Mel Gibson;Teresa Ruiz
Classe: Biografia, Drama

Sinopse:

O filme acompanha a história do padre Stuart Long, um boxeador que virou padre e inspirou inúmeras pessoas durante sua jornada da autodestruição à redenção.

