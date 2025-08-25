fechar
Observatório da Tv | Notícia

Sessão da Tarde – Saiba quais filmes a Globo exibe nesta semana

Por Redação - Observatório da TV Publicado em 25/08/2025 às 11:46
Sessão da Tarde – Saiba quais filmes a Globo exibe nesta semana
Sessão da Tarde – Saiba quais filmes a Globo exibe nesta semana - Observatório da TV

Clique aqui e escute a matéria

Nesta semana, de segunda a sexta-feira, na faixa das 15 horas, na Sessão da Tarde, a TV Globo exibe filmes para todos os gostos.

Ficha Técnica:

Segunda-feira, 25/08/2025

Sessão da Tarde

Yesterday – A Trilha do Sucesso
Título Original: Yesterday
País de Origem: Britânica
Ano de Produção: 2019
Diretor: Danny Boyle
Elenco: Lily James, Kate Mckinnon, Ed Sheeran, Himesh Patel, Alexander Arnold
Classe: Comédia

Sinopse

Após sofrer um acidente, Jack percebe que ninguém ao seu redor conhece os Beatles. Ele toma para si a autoria dos sucessos da banda, se tornando ídolo mundial.

Ficha Técnica:

Terça-feira, 26/08/2025

Sessão da Tarde

Luta Pela Fé – A História do Padre Stu
Título Original: Father Stu
País de Origem: Americana
Ano de Produção: 2022 Diretor: Rosalind Ross
Elenco: Aaron Moten;Jacki Weaver;Mark Wahlberg;Mel Gibson;Teresa Ruiz
Classe: Biografia, Drama

Sinopse

O filme acompanha a história do padre Stuart Long, um boxeador que virou padre e inspirou inúmeras pessoas durante sua jornada da autodestruição à redenção.

Ficha Técnica:

Quarta-feira, 27/08/2025

Sessão da Tarde

Mudança de Hábito
Título Original: Sister Act
País de Origem: Americana
Ano de Produção: 1992
Diretor: Emile Ardolino
Elenco: Whoopi Goldberg, Harvey Keitel, Maggie Smith, Bill Nunn, Kathy Najimy, Wendy Makkena
Classe: Comédia

Sinopse

Uma cantora presencia um assassinato. Ela é colocada no programa de proteção às testemunhas e é mandada para um convento, onde arruma muitas confusões.

Vamos conversar no ZAP?

Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp

ENTRE NO CANAL DO WHATSAPP

Ficha Técnica:

Quinta-feira, 28/08/2025

Sessão da Tarde

A Cinco Passos de Você
Título Original: Five Feet Apart
País de Origem: Americana
Ano de Produção: 2019
Diretor: Justin Baldoni
Elenco: Claire Forlani, Moises Arias, Kimberly Hebert Greg, Cole Sprouse, Haley Lu Richardson
Classe: Drama Adolescente/Teen

Sinopse

Stella passa muito tempo no hospital devido a uma fibrose cística. Ela conhece Will, que sofre da mesma doença, mas eles são obrigados a manter distância.

Ficha Técnica:

Sexta-feira, 29/08/2025

Sessão da Tarde

Robin Hood – A Origem
Título Original: Robin Hood
País de Origem: Croata Ano de Produção: 2018
Diretor: Otto Bathurst
Elenco: Ben Mendelsohn; Eve Hewson; Jamie Dornan; Jamie Foxx; Taron Egerton; Tim Minchin
Classe: Aventura, Ação

Sinopse

Um cruzado endurecido pela batalha e um guerreiro mouro montam uma revolta contra a corrupta coroa inglesa em uma releitura estilizada e corajosa do clássico.

Confira outros filmes que estarão em cartaz durante a semana na TV

Você está lendo um conteúdo originalmente publicado no Observatório da TV. Confira mais em: https://observatoriodatv.com.br

Leia também

Temperatura Máxima – Saiba qual filme a TV Globo exibe neste domingo
Filmes

Temperatura Máxima – Saiba qual filme a TV Globo exibe neste domingo
Cinemaço – Saiba qual filme a TV Globo exibe neste domingo
Cinemaço

Cinemaço – Saiba qual filme a TV Globo exibe neste domingo

Compartilhe

Tags