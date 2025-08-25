Cine Aventura – Saiba qual filme a Record TV exibe neste sábado
Neste sábado (23), às 15 horas, no Cine Aventura, a Record TV exibe o filme A Hora do Desespero.
Ficha Técnica:
A Hora do Desespero
Título Original: The Desperate Hour
Elenco: Naomi Watts, Colton Gobbo, Josh Bowman, Andrew Chown, Jason Clarke e Michelle Johnston
Gênero: Suspense
Distribuidora: Lionsgate
Sinopse:
Uma mãe recentemente viúva, Amy Carr, está fazendo o possível para restaurar a normalidade na vida de sua filha e de seu filho adolescente em uma pequena cidade do interior. Enquanto está fazendo sua corrida matinal na floresta, ela encontra sua cidade no caos, quando um tiroteio ocorre na escola de seu filho. A quilômetros de distância, a pé na floresta densa, Amy corre desesperadamente contra o tempo para salvar seu filho.
