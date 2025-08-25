Cine Aventura – Saiba qual filme a Record TV exibe neste sábado

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Clique aqui e escute a matéria

Neste sábado (23), às 15 horas, no Cine Aventura, a Record TV exibe o filme A Hora do Desespero.

Ficha Técnica:

A Hora do Desespero

Título Original: The Desperate Hour

Elenco: Naomi Watts, Colton Gobbo, Josh Bowman, Andrew Chown, Jason Clarke e Michelle Johnston

Gênero: Suspense

Distribuidora: Lionsgate

Sinopse:

Uma mãe recentemente viúva, Amy Carr, está fazendo o possível para restaurar a normalidade na vida de sua filha e de seu filho adolescente em uma pequena cidade do interior. Enquanto está fazendo sua corrida matinal na floresta, ela encontra sua cidade no caos, quando um tiroteio ocorre na escola de seu filho. A quilômetros de distância, a pé na floresta densa, Amy corre desesperadamente contra o tempo para salvar seu filho.

Você está lendo um conteúdo originalmente publicado no Observatório da TV. Confira mais em: https://observatoriodatv.com.br