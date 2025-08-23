Super Tela – Saiba qual filme a Record TV exibe neste sábado

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Neste sábado (23), às 23h00, na Super Tela, a Record TV exibe o filme Covil de Ladrões.

Ficha Técnica:

Covil de Ladrões

Título Original: Den of Thieves

Elenco: Gerard Butler, Pablo Schreiber, 50 Cent.

Gênero: Ação

Distribuidora: Telefilms

Sinopse:

Em Los Angeles, capital dos roubos a banco, um banho de sangue coloca em interseção a vida de dois grupos: a radical unidade de elite do departamento de polícia local, liderada pelo desmedido Nick (Gerard Butler), e a equipe de assaltantes de banco mais arrojada em atividade. Enquanto os criminosos planejam um ataque ambicioso até então tido como impossível, os homens da lei apertam o cerco pelo elo aparentemente mais fraco da gangue.

