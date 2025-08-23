Sessão da Tarde – Saiba quais filmes a Globo exibe nesta semana
Nesta semana, de segunda a sexta-feira, na faixa das 15 horas, na Sessão da Tarde, a TV Globo exibe filmes para todos os gostos.
Ficha Técnica:
Segunda-feira, 25/08/2025
Sessão da Tarde
Yesterday – A Trilha do Sucesso
Título Original: Yesterday
País de Origem: Britânica
Ano de Produção: 2019
Diretor: Danny Boyle
Elenco: Lily James, Kate Mckinnon, Ed Sheeran, Himesh Patel, Alexander Arnold
Classe: Comédia
Sinopse
Após sofrer um acidente, Jack percebe que ninguém ao seu redor conhece os Beatles. Ele toma para si a autoria dos sucessos da banda, se tornando ídolo mundial.
Ficha Técnica:
Terça-feira, 26/08/2025
Sessão da Tarde
Luta Pela Fé – A História do Padre Stu
Título Original: Father Stu
País de Origem: Americana
Ano de Produção: 2022 Diretor: Rosalind Ross
Elenco: Aaron Moten;Jacki Weaver;Mark Wahlberg;Mel Gibson;Teresa Ruiz
Classe: Biografia, Drama
Sinopse
O filme acompanha a história do padre Stuart Long, um boxeador que virou padre e inspirou inúmeras pessoas durante sua jornada da autodestruição à redenção.
Ficha Técnica:
Quarta-feira, 27/08/2025
Sessão da Tarde
Mudança de Hábito
Título Original: Sister Act
País de Origem: Americana
Ano de Produção: 1992
Diretor: Emile Ardolino
Elenco: Whoopi Goldberg, Harvey Keitel, Maggie Smith, Bill Nunn, Kathy Najimy, Wendy Makkena
Classe: Comédia
Sinopse
Uma cantora presencia um assassinato. Ela é colocada no programa de proteção às testemunhas e é mandada para um convento, onde arruma muitas confusões.
Ficha Técnica:
Quinta-feira, 28/08/2025
Sessão da Tarde
A Cinco Passos de Você
Título Original: Five Feet Apart
País de Origem: Americana
Ano de Produção: 2019
Diretor: Justin Baldoni
Elenco: Claire Forlani, Moises Arias, Kimberly Hebert Greg, Cole Sprouse, Haley Lu Richardson
Classe: Drama Adolescente/Teen
Sinopse
Stella passa muito tempo no hospital devido a uma fibrose cística. Ela conhece Will, que sofre da mesma doença, mas eles são obrigados a manter distância.
Ficha Técnica:
Sexta-feira, 29/08/2025
Sessão da Tarde
Robin Hood – A Origem
Título Original: Robin Hood
País de Origem: Croata Ano de Produção: 2018
Diretor: Otto Bathurst
Elenco: Ben Mendelsohn; Eve Hewson; Jamie Dornan; Jamie Foxx; Taron Egerton; Tim Minchin
Classe: Aventura, Ação
Sinopse
Um cruzado endurecido pela batalha e um guerreiro mouro montam uma revolta contra a corrupta coroa inglesa em uma releitura estilizada e corajosa do clássico.
Confira outros filmes que estarão em cartaz durante a semana na TV
