Por Redação - Observatório da TV Publicado em 22/08/2025 às 18:02
Comédia romântica conquista público na Prime Video

A comédia romântica Todos Menos Você, disponível na Prime Video, é uma produção estadunidense de 2023 dirigida por Will Gluck e estrelada por Sydney Sweeney e Glen Powell. O filme é uma adaptação contemporânea da peça Much Ado About Nothing, de William Shakespeare, trazendo o clássico conflito amoroso para os dilemas modernos de relacionamentos.

A história acompanha uma jovem que tenta equilibrar suas próprias expectativas amorosas com as confusões causadas por um triângulo amoroso inesperado. O enredo combina cenas engraçadas com momentos de tensão emocional, explorando o humor que nasce das situações do cotidiano e das diferenças de personalidade entre os protagonistas.

Humor, romance e referências clássicas
O longa se destaca pela química entre os atores, que confere credibilidade aos diálogos e à narrativa. Ao mesmo tempo, a produção mantém referências sutis à obra de Shakespeare, equilibrando tradição e modernidade, o que torna a experiência divertida e reflexiva.

Com ritmo ágil, roteiro estruturado e personagens cativantes, Todos Menos Você demonstra como a comédia romântica internacional pode unir entretenimento e emoção. A obra conquistou público global e reforça o potencial do gênero em plataformas de streaming.

