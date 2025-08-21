SBT aposta em Sérgio Mallandro para resgatar quadro icônico nos anos 1980
Em clima de comemoração dos 44 anos, o SBT resolveu resgatar o quadro Porta dos Desesperados, comandado por Sérgio Mallandro, nos anos 1980 na emissora. A informação é do colunista Gabriel Vaquer, da coluna Outro Canal, do site F5.
Segundo a emissora, o retorno do quadro é algo pontual, somente para celebrar o aniversário da emissora. Sérgio Mallandro nesta semana vai para o estúdio gravar e, caso seja aprovado, vai ser exibido na próxima segunda-feira (25), pela tarde.
Segundo o colunista, mesmo a emissora afirmando ser algo pontual, o quadro Porta dos Desesperados pode se tornar fixo na emissora. É uma sátira do Porta da Esperança, que funcionou muito nos anos 1980, que até hoje os fãs do canal se recordam.
Basicamente, uma criança é chamada ao palco. Lá, ela encontra basicamente três portas. Uma porta é recheada de prêmios. As outras duas são algo negativo, como monstros saindo para assustar ou qualquer outra coisa que não vai fazer diferença na vida dele. Por falar em Sérgio Mallandro, atualmente ele participa todas as segundas-feiras do Programa do Ratinho, ao lado de Cariúcha, Sônia Lima e outros.
