Retratos Femininos revela a história da mulher do cantor Sérgio Reis
O Retratos Femininos deste sábado (23), às 13h, vai mostrar a história de Ângela Márcia, cantora, compositora e esposa do cantor Sérgio Reis. Na TV Aparecida, Abiane Souza vai conversar com a convidada sobre felicidade, paz e longevidade, inspirando o público feminino a buscar sua própria voz.
Na conversa, elas ainda vão se aprofundar na reinvenção profissional de Ângela, após os 50 anos, lançando dois CDs autorais. Assim, ela mostra que nunca é tarde para realizar sonhos e celebrar conquistas pessoais e artísticas.
Ângela Márcia nasceu em 1954, em Governador Valadares (MG). Ela iniciou sua trajetória na música ainda na infância, cantando em um coral da Igreja Metodista. Construiu uma carreira sólida como vocalista e gravou para diversos artistas e campanhas publicitárias. Seu primeiro álbum autoral foi lançado em 2009.
E a ligação de Ângela com Sérgio Reis vai além do relacionamento pessoal, ela é compositora de três canções que gravaram em parceria. O bonito relacionamento dela com Sérgio é bastante conhecido e admirado. Eles trabalharam juntos por cerca de 15 anos, com Ângela atuando como backing vocal da banda de Sérgio, antes de se apaixonarem e oficializarem a união, em uma emocionante cerimônia em 2008.
Retratos Femininos vai ao ar nos sábados, às 13h.
