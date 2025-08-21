fechar
Globo muda programação para exibir final do Mundial de Clubes de base

Por Redação - Observatório da TV Publicado em 21/08/2025 às 15:31
A Globo decidiu fazer uma mudança na sua programação do próximo sábado (23). A emissora vai transmitir em TV Aberta, a final da Copa Intercontinental Sub-20, que é considerada o Mundial de Clubes do futebol de base, com Flamengo e Barcelona, da Espanha, disputando o título.

A partida acontece no sábado (23), às 16h30, horário de Brasília, e também terá exibição no SporTV, canal esportivo da Globo, por assinatura. Mas, para a exibição da partida, o canal precisará fazer ajustes na exibição do Caldeirão com Mion.

Por conta da partida entre Flamengo e Barcelona, a Globo optou por não exibir a Sessão de Sábado. O Caldeirão com Mion, tradicionalmente levado ao ar nos fins de tarde, será exibido por volta de 14h50, antecedendo a partida.

Na TV Aberta, a transmissão da final da Copa Intercontinental Sub-20 será comandada por Gustavo Villani, com comentários de Junior e Paulo Nunes. No SporTV, a transmissão será conduzida por Daniel Pereira, com comentários de Eric Faria e Rafinha.

