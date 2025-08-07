Paramount+ divulga primeiro trailer da 3ª temporada de Tulsa King com Sylvester Stallone e Samuel L. Jackson

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

Clique aqui e escute a matéria

O Paramount+ revelou nesta quarta-feira (7) o primeiro trailer completo da 3ª temporada de Tulsa King, série produzida e estrelada por Sylvester Stallone. A produção dos novos episódios está em andamento em Atlanta e Oklahoma há alguns meses, e a estreia está marcada para 21 de setembro.

O novo ano traz reforços de peso no elenco, incluindo Samuel L. Jackson, que se junta a Martin Starr, Jay Will, Annabella Sciorra, Neal McDonough, Frank Grillo, Garrett Hedlund e Dana Delany. A segunda temporada da série foi um marco para a plataforma, registrando 21,1 milhões de visualizações globais e se tornando a estreia mais assistida do Paramount+ na época.

Na trama, Stallone vive Dwight Manfredi, um mafioso que, após cumprir 25 anos de prisão, é exilado pelo antigo chefe em uma missão arriscada: restabelecer a influência da família em um cenário completamente transformado. Longe de encontrar paz, ele acaba construindo um novo time formado por personagens improváveis para expandir seu poder na região.

As duas primeiras temporadas de Tulsa King seguem disponíveis no Paramount+, e a terceira promete elevar ainda mais o nível de intriga, ação e reviravoltas que conquistaram o público ao redor do mundo.