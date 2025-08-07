Paramount+ divulga primeiro trailer da 3ª temporada de Tulsa King com Sylvester Stallone e Samuel L. Jackson
O Paramount+ revelou nesta quarta-feira (7) o primeiro trailer completo da 3ª temporada de Tulsa King, série produzida e estrelada por Sylvester Stallone. A produção dos novos episódios está em andamento em Atlanta e Oklahoma há alguns meses, e a estreia está marcada para 21 de setembro.
O novo ano traz reforços de peso no elenco, incluindo Samuel L. Jackson, que se junta a Martin Starr, Jay Will, Annabella Sciorra, Neal McDonough, Frank Grillo, Garrett Hedlund e Dana Delany. A segunda temporada da série foi um marco para a plataforma, registrando 21,1 milhões de visualizações globais e se tornando a estreia mais assistida do Paramount+ na época.
Na trama, Stallone vive Dwight Manfredi, um mafioso que, após cumprir 25 anos de prisão, é exilado pelo antigo chefe em uma missão arriscada: restabelecer a influência da família em um cenário completamente transformado. Longe de encontrar paz, ele acaba construindo um novo time formado por personagens improváveis para expandir seu poder na região.
As duas primeiras temporadas de Tulsa King seguem disponíveis no Paramount+, e a terceira promete elevar ainda mais o nível de intriga, ação e reviravoltas que conquistaram o público ao redor do mundo.