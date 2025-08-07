fechar
Observatório da Tv | Notícia

Filme traz tensão emocional e crítica social no drama sueco da Netflix

Por Redação - Observatório da TV Publicado em 07/08/2025 às 13:03
Filme traz tensão emocional e crítica social no drama sueco da Netflix
Filme traz tensão emocional e crítica social no drama sueco da Netflix - Observatório da TV

Clique aqui e escute a matéria

O filme Um Dia e Meio, disponível na Netflix, mergulha o espectador em uma narrativa intensa, ambientada na zona rural da Suécia, onde um ato desesperado desencadeia uma série de eventos marcados por tensão, empatia e crítica social. Inspirado em fatos reais, o longa acompanha um pai em estado emocional instável que, armado, invade uma clínica médica exigindo ver sua filha — iniciando assim uma jornada de resgate que vai além do físico, alcançando feridas profundas da alma e da sociedade.

Dirigido e protagonizado por Fares Fares, o filme se constrói em tempo quase real, ao longo de um único dia. O protagonista, Artan, um homem divorciado, sente-se injustiçado após perder o contato com a filha em meio a uma disputa judicial com a ex-esposa. Em um surto de frustração e desespero, ele toma a mulher como refém e exige a presença da filha. A situação rapidamente se transforma em uma espécie de road movie policial, acompanhado por um negociador experiente que tenta evitar uma tragédia maior.

A força de Um Dia e Meio está na sua capacidade de gerar empatia mesmo diante de uma situação-limite. Embora o protagonista cometa um crime grave, o filme não o pinta como vilão absoluto, mas como reflexo de uma sociedade onde as instituições nem sempre oferecem respostas humanas às dores familiares. A narrativa apresenta, de forma equilibrada, os sentimentos contraditórios dos personagens, abrindo espaço para compreender suas motivações sem justificar seus atos.

A direção aposta em uma estética sóbria e realista, com uso comedido da trilha sonora e movimentos de câmera discretos, que reforçam o peso dramático das situações. A ambientação rural e o isolamento dos personagens contribuem para a sensação de urgência e claustrofobia, enquanto o roteiro evita maniqueísmos e entrega diálogos carregados de dor, culpa e tentativas de reconciliação.

Um Dia e Meio é, acima de tudo, um drama sobre os limites do ser humano diante da perda e da impotência. Ao retratar a crise de um pai que se sente excluído da própria família, o filme convida à reflexão sobre os efeitos colaterais das disputas familiares, do abandono emocional e das falhas institucionais — temas universais, tratados com honestidade e sensibilidade.

Vamos conversar no ZAP?

Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp

ENTRE NO CANAL DO WHATSAPP

Você está lendo um conteúdo originalmente publicado no Observatório da TV. Confira mais em: https://observatoriodatv.com.br

Leia também

Após baixa audiência, Netflix cancela Fubar, série estrelada por Arnold Schwarzenegger
Arnold Schwarzenegger

Após baixa audiência, Netflix cancela Fubar, série estrelada por Arnold Schwarzenegger
Com Boninho e referências ao BBB, Netflix divulga novo vídeo para promover Round 6
BBB

Com Boninho e referências ao BBB, Netflix divulga novo vídeo para promover Round 6

Compartilhe

Tags