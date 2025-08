Reality Bake Off Brasil retorna ao SBT com apresentadores icônicos da atração

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

Clique aqui e escute a matéria

No dia 9 de setembro, às 20h45, estreia no SBT a nova temporada do reality culinário Bake Off Brasil: Mão na Massa, que vai apostar na tradição em sua 11ª temporada.

A atração será comandada por nomes conhecidos do grande público, como Nadja Haddad e pelos chefs Giuseppe Gerundino e Beca Milano. Na atual temporada, não terá a participação da atriz e apresentadora Fabiana Karla, que comandou a atração ano passado.

Visando reunir 18 confeiteiros amadores, de diversas partes do país, a nova temporada vai ser bem mais competitiva do que as outras. “O nível deles é muito igual, então ainda não tem aquele destaque ou alguém de quem se possa dizer ‘nossa, essa pessoa vai ganhar’. Ainda não tem nada definido”, explicou Beca Milano, ao Estadão.

“Desde que cheguei ao Brasil, há 22 anos, a preocupação com o que se come, com a qualidade do ingrediente, como melhor cozinhá-lo, só aumentou. É maravilhoso”, reforçou Giusepe Gerundino.

Você está lendo um conteúdo originalmente publicado no Observatório da TV. Confira mais em: https://observatoriodatv.com.br