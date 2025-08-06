Netflix divulga 2ª temporada de Wandinha com outdoor inusitado em Xique-Xique, na Bahia

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Sucesso absoluto no streaming, Wandinha ganhou um reforço criativo para divulgar a 2ª temporada. A Netflix instalou um outdoor em Xique-Xique, cidade do interior da Bahia, a cerca de 600 km de Salvador, como parte de uma ação que rapidamente viralizou nas redes sociais.

A escolha não foi por acaso. A cidade, que se tornou meme nos últimos anos como sinônimo de lugar “longe de tudo”, combina com o humor ácido da protagonista. O outdoor exibe a frase: “Ninguém me entende aqui em Xique-Xique, Bahia”, fazendo alusão ao perfil gótico e deslocado da personagem.

A peça chamou atenção dos moradores e logo foi parar na internet. Perfis da própria Netflix publicaram imagens da ação, confirmando o lançamento: “Sim, é real. Wandinha em Xique-Xique, Bahia. A parte 1 da 2ª temporada já está disponível!”. Nos comentários, internautas brincaram: “Achei que essa cidade era meme kkkk” e “Agora todo mundo vai saber que Xique-Xique existe!”.

A 2ª temporada de Wandinha será dividida em duas partes. Os quatro primeiros episódios já estão no catálogo da Netflix desde esta quarta-feira (6). Os episódios finais chegam à plataforma em 3 de setembro, encerrando o novo ano da produção.