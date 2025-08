Finalmente! SBT crava data do último capítulo de A Caverna Encantada

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

A novela A Caverna Encantada, do SBT, vai terminar dia 5 de setembro, com 300 capítulos! A informação é do colunista Gabriel Vaquer, da coluna Outro Canal, do site F5.

Mesmo sendo uma trama bastante longa, o resultado não foi nada positivo para a emissora de Silvio Santos. Na Grande São Paulo, a novela acumulou uma média de 3 pontos. O resultado nem lembra outras novelas infantis da emissora, como Carrosel, em 2012.

Com o fim da trama, ainda não se sabe se a emissora paulista vai optar por estender o novo Aqui Agora ou vai apostar no seriado Chaves. O certo é que o setor de dramaturgia da empresa não existe mais, devido ao prejuízo obtido com a trama. O que a emissora pretende apostar é em séries. Quem Vai Ficar com Mamãe?, que conta com vários ex-globais, como Joaquim Lopes e Juliana Knust, já foi gravada e deve ser exibida em 2026.

Segundo o colunista Gabriel Vaquer, Iris Abravanel ainda é a principal autora do SBT. Tramas adultas, como Amor e Revolução (2011), não foram descartadas completamente da emissora.

