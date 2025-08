Globo joga pesado e turbina elenco de novela sertaneja

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

A Globo confirmou mais nomes no elenco da novela Coração Acelerado, que vai abordar o universo sertanejo, em janeiro de 2026: Diego Martins, Luiz Henrique Nogueira e Luellem de Castro. A informação é do colunista Gabriel Vaquer, da coluna Outro Canal.

Luiz Henrique Nogueira é velho conhecido do público, mas foi com o carnavalesco Bira, em Senhora do Destino (2004), que chamou atenção. Luellem de Castro tem passagens pelo seriado Malhação: Vidas Brasileiras (2018) e na série Encantado´s. Já Diego Martins estourou com o romântico Kelvin, em Terra e Paixão (2023). Durante a trama, protagonizou um beijo gay com Ramiro, papel de Amaury Lorenzo.

Além do novo grupo de atores, outros já foram confirmados, como Guito, Marcos Caruso, Isabelle Drummond, Isadora Cruz, Leandra Leal, Gabz e Filipe Bragança, que vai ser o protagonista João Raul.

Coração Acelerado é escrita por Maria Helena Nascimento e Izabel de Oliveira. Segundo o colunista, ainda há mais nomes para definir para o elenco até setembro.

